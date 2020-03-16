Порошенко пришёл на допрос в ГБР по делу о назначении премьера

Бывший украинский президент Пётр Порошенко находится на допросе в Государственном бюро расследований Украины по делу о возможном правонарушении при назначении премьер-министра страны.

Об этом информирует УНИАН со ссылкой на руководителя пресс-службы ГБР Максима Белоусенко.

«Да, действительно, Петра Порошенко пока допрашивают в качестве свидетеля по делу о возможном совершении преступления при назначении премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной раде», — цитирует Белоусенко РИА Новости.

Ранее адвокат заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство «по факту политического преследования» Порошенко.