Порошенко пришёл на допрос в ГБР по делу о назначении премьера
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Об этом информирует УНИАН со ссылкой на руководителя пресс-службы ГБР Максима Белоусенко.
«Да, действительно, Петра Порошенко пока допрашивают в качестве свидетеля по делу о возможном совершении преступления при назначении премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной раде», — цитирует Белоусенко РИА Новости.
Ранее адвокат заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство «по факту политического преследования» Порошенко.