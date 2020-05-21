В ДНР рассказали о деятельности Зеленского в отношении Донбасса

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Председатель народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Бидевка рассказал о деятельности президента Украины Владимира Зеленского в отношении урегулирования ситуации в Донбассе.
В ДНР рассказали о деятельности Зеленского в отношении Донбасса
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Как сообщает РИА Новости, он отметил, что «мирный план» Зеленского по урегулированию конфликта «обернулся большей кровью», чем при его предшественнике Петре Порошенко.

«Владимир Зеленский стал президентом Украины благодаря лозунгам об урегулировании конфликта в Донбассе. Он говорил, что нужно просто прекратить стрелять. Но прошёл год, а стрелять украинская армия так и не перестала, несмотря на все мирные инициативы народных республик Донбасса», — сказал Бидевка.

По его словам, постоянные угрозы Зеленского выйти из минского формата, очевидно, также не имеют под собой никакого фундамента.

«Он не способен сделать никаких шагов самостоятельно, а мы видим, что сегодня ни Германия, ни Франция не станут поддерживать такую позицию. Это нужно только националистам», — добавил председатель народного совета.

Ранее руководитель представительства самопровозглашённой ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов заявил, что число жертв и количество разрушений в Донбассе из-за действий украинской армии за первый год президентства Зеленского почти вдвое больше, чем за последний год правления Петра Порошенко.

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