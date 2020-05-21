На Украине заявили об отсутствии оснований для объявления дефолта

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Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в настоящий момент нет экономических оснований для объявления страной дефолта.
На Украине заявили об отсутствии оснований для объявления дефолта
  • Reuters

Об этом сообщает сайт радиостанции «Новое время».

«Я попрошу, чтобы понятие «дефолт» вообще никто не употреблял... Объективно дефолт — это политическое решение, поэтому экономических оснований для дефолта Украины нет», — заявил он.

По его словам, в существующий в настоящий момент кризис Украина заходит «в достаточно сильной макроэкономической ситуации, достаточно стабильной».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сравнил отсутствие на Украине денег из Международного валютного фонда с неделей жизни без воды.

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