США выделили Украине $15,5 млн на борьбу с коронавирусом

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США выделили Украине $15,5 млн на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19, следует из опубликованных данных американского Госдепартамента.
США выделили Украине $15,5 млн на борьбу с коронавирусом
  • Reuters

В частности, $13,1 млн было выделено на поддержку здравоохранения Украины и $2,4 млн для помощи уязвимым слоям населения.

«Соединённые Штаты инвестировали почти $5 млрд в общую помощь Украине за последние 20 лет, в том числе почти $362 млн на здравоохранение», — отметили в Госдепе США.

В то же время другим постсоветским странам было выделено значительно меньше средств: например, Узбекистан получил примерно $3,9 млн, Азербайджан — почти $3,6 млн, Казахстан — более $3,1 млн, Армения и Грузия — по $2,7 млн, Молдавия — почти $2,2 млн, а Белоруссия — $1,7 млн.  

В конце марта украинское посольство в США заявило, что Вашингтон выделит Киеву $1,2 млн на медицинскую и гуманитарную помощь для противодействия пандемии.

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