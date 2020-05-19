Президент Грузии заявила, что выступает за прямой диалог с Россией
- Reuters
«В любом случае я за прямой диалог, потому что у стран есть два пути: один — это путь войны, а второй — диалога. Другого пути я не знаю. Если кто-то знает о существовании третьего пути, пусть сообщит», — цитирует «Рустави 2» Зурабишвили.
Он отметила, что всегда была и будет сторонницей диалога, однако «диалог ради диалога никогда не был выходом из ситуации».
«Должны существовать такие обстоятельства, которые дадут нам возможность принести пользу для страны», — добавила она.
В конце 2019 года лидер грузинской партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе выступила против идеи переговоров по отношениям России и Грузии в нормандском формате.
По её словам, между странами должен идти прямой диалог.