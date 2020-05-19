Президент Грузии заявила, что выступает за прямой диалог с Россией

Короткая ссылка
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что выступает за прямой диалог с Россией, но считает, что в нынешней ситуации он не может принести результатов.
Президент Грузии заявила, что выступает за прямой диалог с Россией
  • Reuters

«В любом случае я за прямой диалог, потому что у стран есть два пути: один — это путь войны, а второй — диалога. Другого пути я не знаю. Если кто-то знает о существовании третьего пути, пусть сообщит», — цитирует «Рустави 2» Зурабишвили.

Он отметила, что всегда была и будет сторонницей диалога, однако «диалог ради диалога никогда не был выходом из ситуации».

«Должны существовать такие обстоятельства, которые дадут нам возможность принести пользу для страны», — добавила она.

В конце 2019 года лидер грузинской партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе выступила против идеи переговоров по отношениям России и Грузии в нормандском формате.

По её словам, между странами должен идти прямой диалог.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить