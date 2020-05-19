Число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии превысило 31 тысячу

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии достигло 31 508. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения страны.

«Зарегистрированы 31 508 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 375 076 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 175 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — цитирует ведомство РИА Новости.

Уточняется, что за прошедшие сутки в стране выявили 936 больных коронавирусом. Также за 24 часа в Белоруссии скончались четыре пациента с COVID-19.

Ранее заместитель министра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан заявила, что страна выходит на плато инфицирования коронавирусом.