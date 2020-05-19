В Киеве назвали дату пресс-конференции Зеленского

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Пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского рассказала о дате проведения и формате его пресс-конференции.
В Киеве назвали дату пресс-конференции Зеленского
  • © president.gov.ua

Отмечается, что она пройдёт утром 20 мая. Число журналистов на пресс-конференции будет ограниченным из-за карантинных мер, принятых в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«В среду, 20 мая, в 10:30 начнётся пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского... число представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченно», — говорится в сообщении.

По данным офиса, мероприятие состоится в Мариинском дворце в Киеве.

Трансляция пресс-конференции будет вестись на официальных страницах президента в интернете.

10 октября 2019 года Зеленский уже проводил пресс-конференцию. Тогда на мероприятие пришли более 300 журналистов.

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