В Грузии за сутки выявлено шесть случаев заболевания коронавирусом

В Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у шести человек, общее число подтверждённых случаев COVID-19 в стране достигло 701.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минздрав Грузии.

По данным ведомства, всего выздоровели 432 человека, скончались от коронавирусной инфекции — 12.

Ранее стало известно, что власти Грузии рассчитывают начать принимать иностранных туристов с 1 июля. Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.

По его словам, будут созданы коридоры безопасности на сухопутных границах с соседними странами, а также с интересными с туристической точки зрения государствами. Как подчеркнул Гахария, такие переговоры уже идут.