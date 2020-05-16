Пашинян назвал блестящими отношения России и Армении
- Reuters
«Я продолжаю оценивать армяно-российские отношения как блестящие, так как они имеют стратегическую и историческую глубину и контекст… Моя оценка остаётся и продолжит оставаться прежней», — цитирует его РИА Новости.
Он пояснил, что в межгосударственных отношениях могут быть вопросы, и ответы на них прорабатываются.
«Но эти вопросы не могут оказывать никакого влияния в контексте общих отношений», — добавил премьер-министр.
В апреле президент России Владимир Путин и Никол Пашинян провели телефонные переговоры, во время которых обсудили вопросы борьбы с коронавирусом и двухстороннего сотрудничества.