Пашинян назвал блестящими отношения России и Армении

Армянский премьер министр Никол Пашинян считает отношения республики с Россией блестящими. Так он оценил их во время пресс-конференции в онлайн-режиме.

«Я продолжаю оценивать армяно-российские отношения как блестящие, так как они имеют стратегическую и историческую глубину и контекст… Моя оценка остаётся и продолжит оставаться прежней», — цитирует его РИА Новости.

Он пояснил, что в межгосударственных отношениях могут быть вопросы, и ответы на них прорабатываются.

«Но эти вопросы не могут оказывать никакого влияния в контексте общих отношений», — добавил премьер-министр.

В апреле президент России Владимир Путин и Никол Пашинян провели телефонные переговоры, во время которых обсудили вопросы борьбы с коронавирусом и двухстороннего сотрудничества.