В Совфеде объяснили введение Киевом санкций против МГУ и Эрмитажа

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT подписание президентом Украины Владимиром Зеленским указа, которым вводятся санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России.
В Совфеде объяснили введение Киевом санкций против МГУ и Эрмитажа
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Ничего удивительного нет. Всё в том же направлении. Это направление — полностью отгородиться от России, от прошлого, от общей истории. Они строят свою собственную историю и своё государство с особыми корнями, традициями и культурой. Что касается этих культурных учреждений (против которых введены санкции. — RT), там же и экспонаты в них, и факты приводятся достоверные — такие, как они есть, а не те, что придумывает современная власть Украины», — пояснил сенатор.

По его словам, именно с этой целью принимаются подобные решения. 

«Они хотят, чтобы граждане Украины забыли своё прошлое, они всё начинают с чистого листа», — заключил Цеков.

Ранее Зеленский подписал указ о санкциях против учреждений культуры и науки России.

В списке оказались, в частности, «Русское географическое общество», «Государственный Эрмитаж», «Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина», «Институт археологии Российской академии наук», «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», «Институт истории материальной культуры Российской академии наук», «Институт востоковедения Российской академии наук».

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