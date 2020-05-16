На Украине за сутки выявлено более 500 случаев заболевания COVID-19

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На Украине за сутки выявлено 528 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава страны.
На Украине за сутки выявлено более 500 случаев заболевания COVID-19
  • Reuters

«По состоянию на 9:00 16 мая на Украине 17 858 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 528 новых случаев», — говорится в сообщении в Fаcebook.

Наиболее сложная ситуация с заболеваемостью наблюдается в Черновицкой области (более 2,6 тыс. случаев) и Киеве (свыше 2,2 тыс.).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий проведение массового тестирования граждан на коронавирусную инфекцию.

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