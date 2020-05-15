В Эстонии отменяют режим ЧП
- Reuters
«Правительство приняло решение завершить в воскресенье, 17 мая, длившееся более девяти недель чрезвычайное положение», — сказал он в обращении, опубликованном в Facebook.
Как отметил Ратас, благодаря совместным усилиям ситуация с COVID-19 значительно улучшилась и для борьбы с коронавирусом ЧП больше не нужно.
При этом глава правительства подчеркнул, что вирус никуда не делся и жители должны продолжать защищать от него себя, своих близких и всё общество.
Ранее сообщалось, что страны Балтии откроют с 15 мая внутренние границы для передвижения жителей между Литвой, Латвией и Эстонией.