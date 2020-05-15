В МВД Украины спрогнозировали дату открытия границ

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Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что украинские границы могут открыть 15 июня.
В МВД Украины спрогнозировали дату открытия границ
  • РИА Новости

Об этом он заявил в интервью изданию «Сегодня».

По его словам, решение будет синхронным с решением ЕС.

«Вы можете прийти, а наши пограничники скажут вам: идите. Но в итоге вы «поцелуете» шлагбаум в Польше или ещё где-нибудь», — сказал он.

Он отметил, что «вопрос открытия... границ будет синхронизироваться с открытием европейских».

Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов оценил возможность открытия внешних границ Шенгенской зоны.

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