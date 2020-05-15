В МВД Украины спрогнозировали дату открытия границ
- РИА Новости
Об этом он заявил в интервью изданию «Сегодня».
По его словам, решение будет синхронным с решением ЕС.
«Вы можете прийти, а наши пограничники скажут вам: идите. Но в итоге вы «поцелуете» шлагбаум в Польше или ещё где-нибудь», — сказал он.
Он отметил, что «вопрос открытия... границ будет синхронизироваться с открытием европейских».
Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов оценил возможность открытия внешних границ Шенгенской зоны.