В МВД Украины спрогнозировали дату открытия границ

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что украинские границы могут открыть 15 июня.

Об этом он заявил в интервью изданию «Сегодня».

По его словам, решение будет синхронным с решением ЕС.

«Вы можете прийти, а наши пограничники скажут вам: идите. Но в итоге вы «поцелуете» шлагбаум в Польше или ещё где-нибудь», — сказал он.

Он отметил, что «вопрос открытия... границ будет синхронизироваться с открытием европейских».

Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов оценил возможность открытия внешних границ Шенгенской зоны.