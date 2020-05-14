Чижов оценил возможность открытия внешних границ Шенгенской зоны

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» оценил возможность открытия внешних границ Шенгенской зоны.

Он сообщил, что в настоящее время «речь идёт только о внутренних, внутриеэсовских, внутришенгенских границах».

«Об открытии внешней границы Евросоюза, соответственно, Шенгенского пространства пока что в практическом плане вопрос не стоит», — заявил Чижов.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что страны — члены Евросоюза должны открыть свои границы, закрытые с середины марта из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.