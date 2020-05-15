США передали Украине военное и медицинское оборудование на $25 млн
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Об этом информирует пресс-служба американского диппредставительства.
В сообщении говорится, что американская сторона продолжает оказывать Украине помощь в области безопасности, несмотря на пандемию коронавируса.
«На этой неделе отдел военного сотрудничества получил приборы ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование общей стоимостью более $25 млн для использования в зоне операции объединённых сил», — указано в сообщении.
В марте посольство Украины в США заявило, что Вашингтон выделит Киеву $1,2 млн на медицинскую и гуманитарную помощь для противодействия коронавирусу.