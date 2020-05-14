Лавров провёл разговор с главой МИД Белоруссии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Лавров провёл разговор с главой МИД Белоруссии
  • РИА Новости

«Состоялся обмен мнениями по проблематике распространения новой коронавирусной инфекции, включая вопросы взаимодействия по преодолению последствий пандемии и оказания взаимной поддержки в возвращении граждан двух стран на родину», — говорится в сообщении МИД.

Также министры обсудили вопросы двусторонних отношений, перспективы развития координации в рамках Союзного государства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Белоруссии Сергей Румас рассчитывает провести переговоры со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным после его выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19.

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