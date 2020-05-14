Лавров провёл разговор с главой МИД Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

«Состоялся обмен мнениями по проблематике распространения новой коронавирусной инфекции, включая вопросы взаимодействия по преодолению последствий пандемии и оказания взаимной поддержки в возвращении граждан двух стран на родину», — говорится в сообщении МИД.

Также министры обсудили вопросы двусторонних отношений, перспективы развития координации в рамках Союзного государства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Белоруссии Сергей Румас рассчитывает провести переговоры со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным после его выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19.