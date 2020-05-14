Румас рассчитывает на переговоры с Мишустиным после его выздоровления

Короткая ссылка
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас рассчитывает провести переговоры со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным после его выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19.
Румас рассчитывает на переговоры с Мишустиным после его выздоровления
  • РИА Новости

Об этом он заявил в беседе с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Румас упомянул, что ранее были запланированы его переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным по вопросам двусторонней повестки, однако их пришлось отложить из-за болезни российского коллеги. Глава белорусского правительства выразил надежду, что переговоры возобновятся в ближайшее время», — говорится в сообщении агенства БЕЛТА.

Румас отметил, что «в целом вести переговорный процесс в дистанционном режиме несколько сложнее, чем обычно, но постепенно к такому формату все больше привыкаешь».

Лукашенко в разговоре с Румасом заявил о необходимости снизить цену на поставляемый из России природный газ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить