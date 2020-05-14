Румас рассчитывает на переговоры с Мишустиным после его выздоровления

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас рассчитывает провести переговоры со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным после его выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом он заявил в беседе с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Румас упомянул, что ранее были запланированы его переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным по вопросам двусторонней повестки, однако их пришлось отложить из-за болезни российского коллеги. Глава белорусского правительства выразил надежду, что переговоры возобновятся в ближайшее время», — говорится в сообщении агенства БЕЛТА.

Румас отметил, что «в целом вести переговорный процесс в дистанционном режиме несколько сложнее, чем обычно, но постепенно к такому формату все больше привыкаешь».

Лукашенко в разговоре с Румасом заявил о необходимости снизить цену на поставляемый из России природный газ.