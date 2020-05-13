ЕП одобрил соглашение об упрощении визового режима ЕС и Белоруссии

Европарламент (ЕП) одобрил соглашение Евросоюза и Белоруссии об упрощении визового режима и реадмиссии, в соответствии с которой стороны должны будут осуществлять обратный приём граждан, которые не соответствуют критериям легальности на территориях друг друга.

Reuters

Об этом свидетельствуют результаты онлайн-голосования пленарной сессии Европейского парламента. За соглашение об упрощении визового режима между Белоруссией и ЕС проголосовали 634 евродепутата, 48 выступили против, четверо парламентариев воздержались. Соглашение о реадмиссии одобрили 560 депутатов, 117 выступили против, ещё 13 человек воздержались от голосования. В середине апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашение с Евросоюзом об упрощении визового режима, которое предполагает взаимное снижение стоимости виз с €60 до €35 и увеличение срока пребывания до 180 дней в году.