В Совфеде осудили украинские санкции против российских соцсетей
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«Эти санкции — последствие проблем киевской власти, которая не желает, чтобы украинцы общались с гражданами России. В Киеве боятся, что таким образом большее число жителей страны узнают правду. Правду о том, что происходит в России в целом и в Крыму в частности», — считает сенатор.
По его словам, украинские СМИ «зачастую рассказывают небылицы о политических событиях».
«Именно поэтому на Украине боятся правды и запрещают социальные сети, ведь они наиболее доступный способ общения людей и получения информации», — сказал Цеков.
Ранее СНБО Украины продлил на три года действие санкций в отношении российских социальных сетей Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники» и других.