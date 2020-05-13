В Совфеде осудили украинские санкции против российских соцсетей

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT продление Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на три года действия санкций в отношении российских социальных сетей.

«Эти санкции — последствие проблем киевской власти, которая не желает, чтобы украинцы общались с гражданами России. В Киеве боятся, что таким образом большее число жителей страны узнают правду. Правду о том, что происходит в России в целом и в Крыму в частности», — считает сенатор.

По его словам, украинские СМИ «зачастую рассказывают небылицы о политических событиях».

«Именно поэтому на Украине боятся правды и запрещают социальные сети, ведь они наиболее доступный способ общения людей и получения информации», — сказал Цеков.

Ранее СНБО Украины продлил на три года действие санкций в отношении российских социальных сетей Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники» и других.