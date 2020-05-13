Козак сообщил об итогах совместных с ФРГ консультаций по Донбассу

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что провёл консультации с помощником канцлера Германии по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Сегодня в ведомстве федерального канцлера состоялись дополнительные консультации по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины», — приводит его слова Интерфакс.

По его словам, диалог прошёл в конструктивном, деловом ключе.

Он отметил, что достигнуто соглашение о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что ситуация в Донбассе приобрела характер не замороженного, а тлеющего конфликта.

Он отметил, что «этого можно было бы избежать», если бы Киев выполнял Минские соглашения.