Козак сообщил об итогах совместных с ФРГ консультаций по Донбассу
- РИА Новости
«Сегодня в ведомстве федерального канцлера состоялись дополнительные консультации по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины», — приводит его слова Интерфакс.
По его словам, диалог прошёл в конструктивном, деловом ключе.
Он отметил, что достигнуто соглашение о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что ситуация в Донбассе приобрела характер не замороженного, а тлеющего конфликта.
Он отметил, что «этого можно было бы избежать», если бы Киев выполнял Минские соглашения.