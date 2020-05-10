В МИД России назвали тлеющим конфликт в Донбассе

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Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что ситуация в Донбассе приобрела характер не замороженного, а тлеющего конфликта. Об этом информирует Интерфакс.
В МИД России назвали тлеющим конфликт в Донбассе
  • Reuters

«К сожалению, последние события в Донбассе свидетельствуют о том, что внутриукраинский кризис, которому пошёл уже седьмой год, скорее приобрёл характер не замороженного, а тлеющего конфликта», — заявил Руденко.

По словам замглавы внешнеполитического ведомства, в Донбассе не прекращаются обстрелы, есть жертвы среди мирного населения и разрушения объектов гражданской инфраструктуры.

Руденко добавил, что «всего этого можно было бы избежать», если бы Киев выполнял Минские соглашения.

«Донецк и Луганск к такой работе готовы, Киев же под разными предлогами уходит от прямого диалога с Донбассом, стремясь вытеснить его представителей из переговорного процесса», — сказал замминистра.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обновил состав украинской делегации в контактной группе по Донбассу.

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