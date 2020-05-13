Витренко сообщил о своём сокращении из «Нафтогаза»

Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что его уведомили о сокращении должности.

«Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из «Нафтогаза», — написал он в Facebook.

По его словам, увольнение связано со сменой приоритетов работы компании, в том числе в вопросе взаимоотношений с «Газпромом».

«В такой ситуации наиболее логичное объяснение, почему меня увольняют, — сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности, эффективная защита интересов Украины в отношениях с «Газпромом», — написал он.

В феврале Витренко подал иск в Печерский районный суд Киева с требованием заплатить ему премию за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.

По его словам, ему должны были перечислить деньги до конца 2019 года.