Витренко сообщил о своём сокращении из «Нафтогаза»
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«Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из «Нафтогаза», — написал он в Facebook.
По его словам, увольнение связано со сменой приоритетов работы компании, в том числе в вопросе взаимоотношений с «Газпромом».
«В такой ситуации наиболее логичное объяснение, почему меня увольняют, — сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности, эффективная защита интересов Украины в отношениях с «Газпромом», — написал он.
В феврале Витренко подал иск в Печерский районный суд Киева с требованием заплатить ему премию за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.
По его словам, ему должны были перечислить деньги до конца 2019 года.