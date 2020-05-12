НБУ угрожает принять меры против «дочки» Сбербанка на Украине

Национальный банк Украины (НБУ) заявил о намерении рассмотреть вопрос «о применении мер воздействия» против «дочки» Сбербанка в стране.

Как указал регулятор на своей странице в Facebook, соответствующее решение связано с тем, что в НБУ не получили извещения о смене собственника в головной организации.

«23 апреля 2020 года НБУ стало известно о соглашении между Центральным банком России и Министерством финансов России о продаже 50% + одна акция Сбербанка. Соответственно, у дочернего банка на Украине — Сбербанка — также изменился конечный владелец», — говорится в сообщении.

В НБУ считают, что это стало нарушением украинского законодательства, поскольку новый владелец должен был уведомить регулятор о намерении приобрести банк за три месяца.

Ранее правительство России и Центробанк подписали акционерное соглашение по Сбербанку, регулятор передал кабмину последнюю акцию банка.