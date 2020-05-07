Правительство и ЦБ подписали акционерное соглашение по Сбербанку

Правительство России и Центробанк подписали акционерное соглашение по Сбербанку, регулятор передал кабмину последнюю акцию банка. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

«30 апреля 2020 года между Банком России и правительством Российской Федерации в лице Минфина России заключено акционерное соглашение», — говорится в сообщении.

Как отмечается, оно подписано для обеспечения прав и законных интересов участников корпоративных отношений и будет действовать до конца апреля 2023 года.

Минфин 9 апреля закрыл сделку по приобретению у Банка России пакета акций Сбербанка за 2,139 трлн рублей.