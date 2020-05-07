Правительство и ЦБ подписали акционерное соглашение по Сбербанку
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«30 апреля 2020 года между Банком России и правительством Российской Федерации в лице Минфина России заключено акционерное соглашение», — говорится в сообщении.
Как отмечается, оно подписано для обеспечения прав и законных интересов участников корпоративных отношений и будет действовать до конца апреля 2023 года.
Минфин 9 апреля закрыл сделку по приобретению у Банка России пакета акций Сбербанка за 2,139 трлн рублей.