Зеленский назвал возможным дальнейшее смягчение карантина на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране позволяют рассматривать следующие этапы ослабления карантина.
Зеленский назвал возможным дальнейшее смягчение карантина на Украине
  • РИА Новости

«Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперёд с планированием. Однако нужно смотреть на ситуацию: согласно ей, показатели могут меняться. Мы не можем допустить больших вспышек коронавируса», — приводит пресс-служба Зеленского его слова.

По состоянию на 12 мая на Украине зафиксировано 16 023 лабораторно подтверждённых случая заболевания COVID-19.

Также на совещании сообщили, что в стране уже работают 569 продуктовых рынков.

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