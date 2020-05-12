Зеленский назвал возможным дальнейшее смягчение карантина на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране позволяют рассматривать следующие этапы ослабления карантина.

«Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперёд с планированием. Однако нужно смотреть на ситуацию: согласно ей, показатели могут меняться. Мы не можем допустить больших вспышек коронавируса», — приводит пресс-служба Зеленского его слова.

По состоянию на 12 мая на Украине зафиксировано 16 023 лабораторно подтверждённых случая заболевания COVID-19.

Также на совещании сообщили, что в стране уже работают 569 продуктовых рынков.