Россия и Белоруссия обсуждают корректировку условий кредита на БелАЭС

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Россия и Белоруссия обсуждают корректировку условий российского кредита на строительство Белорусской АЭС. Как сообщил замглавы белорусского Минэнерго Михаил Михадюк, «понимание с российской стороны есть, но документы ещё не подписаны».
Россия и Белоруссия обсуждают корректировку условий кредита на БелАЭС
  • Reuters

«В связи со смещением сроков ввода первого и второго энергоблоков… сегодня с российской стороной ведётся работа по корректировке условий кредитного соглашения — как по срокам выборки (денежных средств. — RT), так и по срокам смещения погашения кредита… и по условиям процентной ставки», — сказал он на брифинге. Его слова приводит РИА Новости.

Замминистра отметил, что документы находятся на стадии окончательного согласования и прохождения внутригосударственных процедур.

В феврале Минск попросил Москву отложить время начала выплат по кредиту на строительство БелАЭС.

Также Белоруссия попросила «несколько снизить процентную ставку».

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