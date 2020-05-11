Россия и Белоруссия обсуждают корректировку условий кредита на БелАЭС

Россия и Белоруссия обсуждают корректировку условий российского кредита на строительство Белорусской АЭС. Как сообщил замглавы белорусского Минэнерго Михаил Михадюк, «понимание с российской стороны есть, но документы ещё не подписаны».

«В связи со смещением сроков ввода первого и второго энергоблоков… сегодня с российской стороной ведётся работа по корректировке условий кредитного соглашения — как по срокам выборки (денежных средств. — RT), так и по срокам смещения погашения кредита… и по условиям процентной ставки», — сказал он на брифинге. Его слова приводит РИА Новости.

Замминистра отметил, что документы находятся на стадии окончательного согласования и прохождения внутригосударственных процедур.

В феврале Минск попросил Москву отложить время начала выплат по кредиту на строительство БелАЭС.

Также Белоруссия попросила «несколько снизить процентную ставку».