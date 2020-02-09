Минск попросил Москву отложить начало выплат по кредиту на БелАЭС

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Белоруссия попросила Россию отложить время начала выплат по кредиту на строительство БелАЭС и «несколько снизить процентную ставку», заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
Минск попросил Москву отложить начало выплат по кредиту на БелАЭС
  • РИА Новости

По его словам, это пока предмет переговоров и профильных ведомств, и министерств финансов.

«Здесь очевидное решение с учётом небольшой задержки сроков. Мы просим отложить время начала выплат по кредиту. Плюс мы просим, чтобы не нести дополнительные нагрузки, раздвинуть срок этого кредита и несколько снизить процентную ставку, приведя её в соответствие примерно с теми контрактами, которые существуют у «Росатома» в других странах», — цитирует Крутого БЕЛТА.

По его словам, «может быть небольшая корректировка процентной ставки», однако говорить об окончательных договорённостях рано.

«Ещё должны серьёзно поработать эксперты», — уточнил он.

В октябре 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск продолжают переговоры по запрошенному Белоруссией кредиту на $600 млн с учётом ранее выданных средств.

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