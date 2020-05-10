В Казахстане истёк срок действия режима ЧП из-за коронавируса

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В Казахстане официально истёк срок действия режима чрезвычайного положения, введённого в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
В Казахстане истёк срок действия режима ЧП из-за коронавируса
  • Reuters

Как указывает РИА Новости, срок действия режима ЧП истёк в 00:00 11 мая (21:00 мск 10 мая).

Как отмечает агентство, в конце апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о решении продлить режим ЧП в стране до 11 мая. Тогда же он сообщил о смягчении карантина в регионах, где ситуацию с коронавирусом удалось взять под контроль.

Вместе с этим уточняется, что, например, в акимате Нур-Султана заявили, что «11 мая столица будет жить в своём прежнем режиме карантина, потому что карантин пока не снят». Это означает, что блокпосты в городе не уберут, общественный транспорт не заработает, а запущены будут лишь те предприятия, которым дали послабления.

15 марта Токаев подписал указ о введении в республике чрезвычайного положения.

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