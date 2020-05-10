МИД Украины заявил о похищенном пиратами в Гвинейском заливе украинце

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Гражданин Украины был похищен в результате пиратского нападения на судно Rio Mitong у берегов Экваториальной Гвинеи, заявил директор Департамента консульской службы украинского МИД Сергей Погорельцев.
МИД Украины заявил о похищенном пиратами в Гвинейском заливе украинце
  • Reuters

«По предварительной информации, в результате нападения похищен и вывезен в неизвестном направлении один гражданин Украины — член экипажа судна», — цитирует его «Укринформ».

По информации МИД Украины, судно Rio Mitong, принадлежащее бельгийской компании SMART S&P SA, шло под флагом Коморских островов.

Погорельцев добавил, что посольство Украины в Бельгии пытается установить контакт с судовладельцем и оператором судна, в то время как украинский МИД направил запрос местным властям в Экваториальной Гвинее для подтверждения информации о похищении украинца.

Ранее стало известно, что пираты напали на судно Djibloho в порту Луба Экваториальной Гвинеи, а также на судно Rio Mitong в Гвинейском заливе, в результате чего были похищены не менее трёх россиян, ещё двое ранены. 

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