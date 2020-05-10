Число инфицированных коронавирусом на Украине возросло до 15 232

На Украине за сутки выявили 522 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных COVID-19 возросло до 15 232 человек, сообщил украинский Минздрав.

«10 мая на Украине 15 232 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, из них 391 летальный, 3060 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 522 новых случая», — говорится в сообщении в Facebook.

Кроме того, ещё 39 263 человека находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие инфекции.

Больше всего случаев коронавируса отмечено в Черновицкой области (2268), городе Киев (1805) и Ивано-Франковской области (1116).

С 11 мая на Украине разрешили работу летних площадок кафе и ресторанов, парикмахерских и салонов красоты, музеев, сервисов бытовых услуг, а также парков, скверов и прибрежных зон.