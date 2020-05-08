Кабмин Украины опубликовал указ об ослаблении карантина с 11 мая
- globallookpress.com
Соответствующее постановление опубликовано на сайте украинского правительства.
Деятельность указанных объектов разрешается при условии строгого соблюдения противоэпидемических мероприятий, включающих социальное дистанцирование, масочный режим и регулярную дезинфекцию.
В частности, с 11 мая разрешено открыть объекты оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров), стоматологические кабинеты, нотариальные, аудиторские и адвокатские конторы.
Кроме того, разрешено возобновить репетиции в театрах, цирках и концертных организациях при участии не более 50 человек, а также тренировки спортивных национальных сборных команд.
Ранее сообщалось, что число выявленных на Украине случаев инфицирования коронавирусной инфекцией достигло 13 691.