Кабмин Украины опубликовал указ об ослаблении карантина с 11 мая

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На Украине с 11 мая будет разрешена работа летних площадок кафе и ресторанов, парикмахерских и салонов красоты, музеев, сервисов бытовых услуг, а также откроются парки, скверы и прибрежные зоны.
Кабмин Украины опубликовал указ об ослаблении карантина с 11 мая
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Соответствующее постановление опубликовано на сайте украинского правительства.

Деятельность указанных объектов разрешается при условии строгого соблюдения противоэпидемических мероприятий, включающих социальное дистанцирование, масочный режим и регулярную дезинфекцию.

В частности, с 11 мая разрешено открыть объекты оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров), стоматологические кабинеты, нотариальные, аудиторские и адвокатские конторы.

Кроме того, разрешено возобновить репетиции в театрах, цирках и концертных организациях при участии не более 50 человек, а также тренировки спортивных национальных сборных команд.

Ранее сообщалось, что число выявленных на Украине случаев инфицирования коронавирусной инфекцией достигло 13 691. 

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