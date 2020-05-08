Кабмин Украины опубликовал указ об ослаблении карантина с 11 мая

На Украине с 11 мая будет разрешена работа летних площадок кафе и ресторанов, парикмахерских и салонов красоты, музеев, сервисов бытовых услуг, а также откроются парки, скверы и прибрежные зоны.

globallookpress.com