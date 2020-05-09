Путин и Назарбаев обсудили ситуацию с коронавирусом
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- РИА Новости
Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Назарбаева.
Отмечается, что Назарбаев и Путин обсудили принимаемые в Казахстане и России меры по борьбе с эпидемией коронавируса, а также её влияние на экономическое развитие государств.
Также собеседники обменялись тёплыми поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонные переговоры.