Путин и Назарбаев обсудили ситуацию с коронавирусом

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Назарбаева.

Отмечается, что Назарбаев и Путин обсудили принимаемые в Казахстане и России меры по борьбе с эпидемией коронавируса, а также её влияние на экономическое развитие государств.

Также собеседники обменялись тёплыми поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонные переговоры.