Путин и Назарбаев обсудили ситуацию с коронавирусом

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Путин и Назарбаев обсудили ситуацию с коронавирусом
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Назарбаева.

Отмечается, что Назарбаев и Путин обсудили принимаемые в Казахстане и России меры по борьбе с эпидемией коронавируса, а также её влияние на экономическое развитие государств. 

Также собеседники обменялись тёплыми поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонные переговоры.

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