Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 22 тысячи

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В Белоруссии коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у более чем 22 тыс. человек.
Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 22 тысячи
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

Уточняется, что за сутки в Белоруссии выявили 951 новый случай коронавируса, в результате чего число заболевших COVID-19 возросло до 22 052.

По данным ведомства, за 24 часа также скончались пять человек с коронавирусом, таким образом всего летальных исходов из-за вируса увеличилось до 126.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что борьба Минска с коронавирусной инфекцией COVID-19 позволит через месяц о ней забыть.

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