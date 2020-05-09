Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 22 тысячи
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
Уточняется, что за сутки в Белоруссии выявили 951 новый случай коронавируса, в результате чего число заболевших COVID-19 возросло до 22 052.
По данным ведомства, за 24 часа также скончались пять человек с коронавирусом, таким образом всего летальных исходов из-за вируса увеличилось до 126.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что борьба Минска с коронавирусной инфекцией COVID-19 позволит через месяц о ней забыть.