Лукашенко и Путин обменялись поздравлениями в честь Дня Победы

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

«Победа над нацизмом — наше общее великое достояние. Священный долг нынешних поколений россиян и белорусов — навеки сохранить память о тех, кто ценой неисчислимых жертв и лишений отстоял свободу родной земли, окружить вниманием и заботой наших дорогих ветеранов», — говорится в поздравлении Путина в адрес главы Белоруссии.

В свою очередь Лукашенко в поздравительном послании президенту России указал, что День Победы — это историческое событие, являющееся священным праздником для всех, «кто чтит подвиг советского народа, отстоявшего мир и независимость родной земли в самой жестокой и разрушительной за историю человечества войне».

«Неоценим вклад в общую Победу над фашизмом белорусов и россиян. Мы гордимся силой духа и беспримерным мужеством доблестных воинов и тружеников тыла. Склоняем головы перед теми, кто отдал жизнь за Отечество», — указывается в заявлении.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил о важности юбилея Победы для всего человечества.