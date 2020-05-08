Глава МИД Украины назвал кандидата на пост посла США крутым мужиком

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отставного американского генерала Кита Дейтона, претендующего на пост посла на Украине, классным и крутым мужиком.

«Новый посол США — классный мужик! Я с ним виделся несколько раз в составе группы оборонных советников. Он очень крутой, глубоко понимающий суть процессов, происходящих в украинском оборонном секторе», — заявил Кулеба в интервью порталу «Левый берег».

По словам Кулебы, Дейтон «в статусе советника был настроен крайне конструктивно и положительно, хотел реально помочь».

«Хорошо, что в администрации Трампа выбор пал на военного человека, который понимает не только нашу политическую повестку, но и осознаёт риски для украинской сферы безопасности», — отметил министр.

Подробнее о кандидатуре нового посла США на Украине — в материале RT.

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