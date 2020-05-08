В Узбекистане запретили массовые мероприятия 9 мая из-за коронавируса

Специальная комиссия по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 приняла решение запретить проведение в Узбекистане массовых мероприятий, посвящённых 75-летию Победы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спецкомиссии.

Отмечается, что узбекистанцам было рекомендовано провести праздник в кругу семьи.

«Независимо от карантинных ограничений... запрещается проведение публичных мероприятий во всех регионах 9 мая, в День памяти и почестей. Кроме того, запрещается посещение ветеранов Великой Отечественной войны. Праздник рекомендуется отмечать в кругу семьи», — говорится в заявлении.

Уточняется, что представители государственных органов страны проведут все мероприятия по поздравлению ветеранов с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ о проведении салютов 9 мая в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.