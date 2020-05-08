В Узбекистане запретили массовые мероприятия 9 мая из-за коронавируса

Короткая ссылка
Специальная комиссия по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 приняла решение запретить проведение в Узбекистане массовых мероприятий, посвящённых 75-летию Победы.
В Узбекистане запретили массовые мероприятия 9 мая из-за коронавируса
  • © РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спецкомиссии.

Отмечается, что узбекистанцам было рекомендовано провести праздник в кругу семьи.

«Независимо от карантинных ограничений... запрещается проведение публичных мероприятий во всех регионах 9 мая, в День памяти и почестей. Кроме того, запрещается посещение ветеранов Великой Отечественной войны. Праздник рекомендуется отмечать в кругу семьи», — говорится в заявлении.

Уточняется, что представители государственных органов страны проведут все мероприятия по поздравлению ветеранов с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ о проведении салютов 9 мая в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить