В Узбекистане запретили массовые мероприятия 9 мая из-за коронавируса
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спецкомиссии.
Отмечается, что узбекистанцам было рекомендовано провести праздник в кругу семьи.
«Независимо от карантинных ограничений... запрещается проведение публичных мероприятий во всех регионах 9 мая, в День памяти и почестей. Кроме того, запрещается посещение ветеранов Великой Отечественной войны. Праздник рекомендуется отмечать в кругу семьи», — говорится в заявлении.
Уточняется, что представители государственных органов страны проведут все мероприятия по поздравлению ветеранов с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ о проведении салютов 9 мая в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.