На Украине рассказали о тратах на борьбу с распространением COVID-19

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Министерство финансов Украины рассказало, сколько денег власти страны потратили на упреждение распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
На Украине рассказали о тратах на борьбу с распространением COVID-19
  • РИА Новости

«По данным Госказначейства, с 1 марта по 29 апреля 2020 года включительно за счёт бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 1,8 млрд гривен, в том числе 455 млн гривен — из средств госбюджета и 1,3 млрд гривен — из средств местных бюджетов», — цитирует сообщение ведомства «112 Украина».

Общая сумма зарегистрированных бюджетных обязательств по всем закупкам товаров и услуг для борьбы с коронавирусом на Украине составляет почти 2,4 млрд гривен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна смогла избежать самых страшных сценариев ситуации по коронавирусу благодаря соблюдению карантина. 

Согласно данным на 6 мая, всего на Украине было зафиксировано 13 184 больных коронавирусом.

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