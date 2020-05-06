Число больных с коронавирусом в Белоруссии превысило 19 тысяч

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Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Белоруссии за сутки выросло на 905, до 19 255, сообщила пресс-служба Минздрава страны.
Число больных с коронавирусом в Белоруссии превысило 19 тысяч
  • Reuters

В ведомстве также сообщили, что всего выздоровели и выписаны 4388 пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19.

«Всего проведено 220 045 тестов», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 112 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее первый заместитель премьер-министра Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что республика видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии COVID-19 в размере до $2,5 млрд.

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