Белоруссия рассчитывает на внешнюю поддержку в размере до $2,5 млрд

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Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что республика видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии коронавируса COVID-19 в размере до $2,5 млрд.

«Плюс (к внутренним мерам поддержки экономики страны в условиях пандемии) внешний контур. Международные финансовые организации готовы сегодня выделять ресурсы, мы со всеми ими вступили в переговоры. Потенциально это $2—2,5 млрд. И многие из них просят, чтобы тоже были предоставлены правительственные гарантии (в погашении займов), и я думаю, мы на это пойдём», — приводит РИА Новости его слова.

Он не исключил, что Минск осознанно увеличит лимит внешнего госдолга страны.

Накануне Крутой заявил, что оба нефтеперерабатывающих завода Белоруссии восстановили загрузку практически до 100%-ной.

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