В ДНР заявили о ранении трёх детей в результате обстрелов ВСУ

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что в результате обстрелов со стороны украинских военных три ребёнка получили ранения.

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AFP

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей. «Сегодня в 17:35 вооружённые формирования Украины целенаправленно открыли огонь по жилым кварталам н. п. Александровка... В результате чего получили ранения трое несовершеннолетних детей», — отметили в СЦКК. Отмечается, что у двух девочек 2013 года рождения диагностировали осколочное ранение спины и осколочное ранение ноги, а у девочки 2010 года рождения — осколочное ранение в голову. Ранее Народная милиция ДНР заявила, что украинские военные обстреляли село Коминтерново из артиллерии.