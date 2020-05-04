В ДНР заявили о ранении трёх детей в результате обстрелов ВСУ

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В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что в результате обстрелов со стороны украинских военных три ребёнка получили ранения.
В ДНР заявили о ранении трёх детей в результате обстрелов ВСУ
  • © Oleksandr Ratushniak
  • AFP

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Сегодня в 17:35 вооружённые формирования Украины целенаправленно открыли огонь по жилым кварталам н. п. Александровка... В результате чего получили ранения трое несовершеннолетних детей», — отметили в СЦКК.

Отмечается, что у двух девочек 2013 года рождения диагностировали осколочное ранение спины и осколочное ранение ноги, а у девочки 2010 года рождения — осколочное ранение в голову.

Ранее Народная милиция ДНР заявила, что украинские военные обстреляли село Коминтерново из артиллерии.

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