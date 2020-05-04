В ДНР заявили о ранении трёх детей в результате обстрелов ВСУ
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- AFP
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«Сегодня в 17:35 вооружённые формирования Украины целенаправленно открыли огонь по жилым кварталам н. п. Александровка... В результате чего получили ранения трое несовершеннолетних детей», — отметили в СЦКК.
Отмечается, что у двух девочек 2013 года рождения диагностировали осколочное ранение спины и осколочное ранение ноги, а у девочки 2010 года рождения — осколочное ранение в голову.
Ранее Народная милиция ДНР заявила, что украинские военные обстреляли село Коминтерново из артиллерии.