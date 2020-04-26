В ДНР заявили об обстреле со стороны ВСУ

Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики заявила, что украинские военные из артиллерии обстреляли село Коминтерново.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В результате обстрела получило повреждение здание сельсовета», — сказал представитель Народной милиции.

По его словам, артиллерийский обстрел корректировался с использованием беспилотника.

Представитель ДНР добавил, что ВСУ прекратили обстрел, когда ополченцы сбили БПЛА.

Ранее сообщалось, что житель посёлка Сигнальное ДНР, который пострадал в результате обстрела со стороны украинских военных, скончался от полученных ранений.