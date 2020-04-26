В ДНР заявили об обстреле со стороны ВСУ

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Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики заявила, что украинские военные из артиллерии обстреляли село Коминтерново.
В ДНР заявили об обстреле со стороны ВСУ
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Об этом сообщает РИА Новости.

«В результате обстрела получило повреждение здание сельсовета», — сказал представитель Народной милиции.

По его словам, артиллерийский обстрел корректировался с использованием беспилотника. 

Представитель ДНР добавил, что ВСУ прекратили обстрел, когда ополченцы сбили БПЛА.

Ранее сообщалось, что житель посёлка Сигнальное ДНР, который пострадал в результате обстрела со стороны украинских военных, скончался от полученных ранений.

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