В ДНР заявили об обстреле со стороны ВСУ
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Об этом сообщает РИА Новости.
«В результате обстрела получило повреждение здание сельсовета», — сказал представитель Народной милиции.
По его словам, артиллерийский обстрел корректировался с использованием беспилотника.
Представитель ДНР добавил, что ВСУ прекратили обстрел, когда ополченцы сбили БПЛА.
Ранее сообщалось, что житель посёлка Сигнальное ДНР, который пострадал в результате обстрела со стороны украинских военных, скончался от полученных ранений.