В ДНР сообщили о гибели мужчины после обстрела со стороны ВСУ

Короткая ссылка
Житель посёлка Сигнальное самопровозглашённой Донецкой народной республики, который пострадал в результате обстрела со стороны украинских военных, скончался от полученных ранений.
В ДНР сообщили о гибели мужчины после обстрела со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом информирует Донецкое агентство новостей со ссылкой на представителя Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

«Мужчина 1935 года рождения из посёлка Сигнальное скончался от полученных ранений», — заявила она.

Ранее представитель Донецка в СЦКК заявил, что житель ДНР получил осколочное ранение брюшной полости и был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии.

Также 14 марта в ДНР заявили, что трое человек получили осколочные ранения в результате ночного обстрела Горловки с украинской стороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить