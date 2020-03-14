В ДНР сообщили о ранении трёх жителей из-за ночного обстрела Горловки
- РИА Новости
«В результате ночного обстрела Горловки ранения получили три человека», — цитирует его Донецкое агентство новостей.
В частности, у мужчины 1959 года рождения диагностировано осколочное непроникающее ранение лба, у его супруги — осколочные ранения грудной клетки и левого локтевого сустава. Ребёнок получил осколочное непроникающее ранение головы.
По информации администрации города, были обстреляны посёлки Курганка и шахты имени Изотова, в результате чего было обесточено 30 трансформаторных подстанций, а также повреждено несколько домов.
Оперативная группа Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) выехала на место происшествия.
В начале марта в самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) заявили о повреждении школы на западной окраине Донецка из-за обстрелов со стороны украинских военных.