В ДНР сообщили о ранении трёх жителей из-за ночного обстрела Горловки

Супружеская пара и 14-летний ребёнок получили осколочные ранения в результате ночного обстрела Горловки с украинской стороны, заявил глава администрации города Иван Приходько.

«В результате ночного обстрела Горловки ранения получили три человека», — цитирует его Донецкое агентство новостей.

В частности, у мужчины 1959 года рождения диагностировано осколочное непроникающее ранение лба, у его супруги — осколочные ранения грудной клетки и левого локтевого сустава. Ребёнок получил осколочное непроникающее ранение головы.

По информации администрации города, были обстреляны посёлки Курганка и шахты имени Изотова, в результате чего было обесточено 30 трансформаторных подстанций, а также повреждено несколько домов.

Оперативная группа Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) выехала на место происшествия.

В начале марта в самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) заявили о повреждении школы на западной окраине Донецка из-за обстрелов со стороны украинских военных.