В ДНР сообщили о ранении трёх жителей из-за ночного обстрела Горловки

Короткая ссылка
Супружеская пара и 14-летний ребёнок получили осколочные ранения в результате ночного обстрела Горловки с украинской стороны, заявил глава администрации города Иван Приходько.
В ДНР сообщили о ранении трёх жителей из-за ночного обстрела Горловки
  • РИА Новости

«В результате ночного обстрела Горловки ранения получили три человека», — цитирует его Донецкое агентство новостей.

В частности, у мужчины 1959 года рождения диагностировано осколочное непроникающее ранение лба, у его супруги — осколочные ранения грудной клетки и левого локтевого сустава. Ребёнок получил осколочное непроникающее ранение головы.

По информации администрации города, были обстреляны посёлки Курганка и шахты имени Изотова, в результате чего было обесточено 30 трансформаторных подстанций, а также повреждено несколько домов.

Оперативная группа Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) выехала на место происшествия.

В начале марта в самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) заявили о повреждении школы на западной окраине Донецка из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить