За сутки в Молдавии выявили почти 130 новых случаев коронавируса
- © DANIEL MIHAILESCU
- AFP
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения, труда и социальной защиты республики Виорику Думбрэвяну.
«Сегодня зарегистрировано 127 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений выросло до 4248», — сказала она.
Министр также добавила, что всего с начала эпидемии выздоровели 1423 человека, 128 умерли.
Ранее стало известно, что глава МВД Молдавии Павел Войку сообщил, что болен коронавирусом в лёгкой форме.