За сутки в Молдавии выявили почти 130 новых случаев коронавируса

За сутки в Молдавии выявили 127 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения, труда и социальной защиты республики Виорику Думбрэвяну.

«Сегодня зарегистрировано 127 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений выросло до 4248», — сказала она.

Министр также добавила, что всего с начала эпидемии выздоровели 1423 человека, 128 умерли.

Ранее стало известно, что глава МВД Молдавии Павел Войку сообщил, что болен коронавирусом в лёгкой форме.