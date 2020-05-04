За сутки в Молдавии выявили почти 130 новых случаев коронавируса

Короткая ссылка
За сутки в Молдавии выявили 127 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
За сутки в Молдавии выявили почти 130 новых случаев коронавируса
  • © DANIEL MIHAILESCU
  • AFP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения, труда и социальной защиты республики Виорику Думбрэвяну.

«Сегодня зарегистрировано 127 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений выросло до 4248», — сказала она.

Министр также добавила, что всего с начала эпидемии выздоровели 1423 человека, 128 умерли.

Ранее стало известно, что глава МВД Молдавии Павел Войку сообщил, что болен коронавирусом в лёгкой форме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить