Число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии выросло до 17 489
- Reuters
«Зарегистрированы 17 489 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,2% от количества проведённых тестов», — приводит БЕЛТА сообщение.
Как отмечается, всего выполнено 211 369 тестов.
С начала эпидемии на территории страны умерли 103 пациента с коронавирусом, проинформировали в ведомстве.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о мерах поддержки экономики и социальной сферы в условиях пандемии.