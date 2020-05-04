Число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии выросло до 17 489

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Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Белоруссии за сутки выросло на 784 — до 17 489. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Минздрава.
Число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии выросло до 17 489
  • Reuters

«Зарегистрированы 17 489 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,2% от количества проведённых тестов», — приводит БЕЛТА сообщение.

Как отмечается, всего выполнено 211 369 тестов.

С начала эпидемии на территории страны умерли 103 пациента с коронавирусом, проинформировали в ведомстве.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о мерах поддержки экономики и социальной сферы в условиях пандемии.

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