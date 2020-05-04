ЦИК Казахстана подтвердила прекращение полномочий спикера Назарбаевой

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана приняла постановление о прекращении полномочий спикера сената республики Дариги Назарбаевой.

«4 мая 2020 года состоялось заседание ЦИК Республики Казахстан, на котором было принято постановление «О прекращении полномочий депутата сената парламента Республики Казахстан Д.Н. Назарбаевой», — говорится в сообщении.

В документе уточняется, что полномочия Назарбаевой прекращены в соответствии с п. 5 ст. 52 Конституции Казахстана на основании указа президента страны Касым-Жомарта Токаева.

2 мая Токаев подписал указ о прекращении полномочий Назарбаевой.

Депутаты верхней палаты парламента Казахстана избрали спикером старшую дочь первого президента страны Нурсултана Назарбаева Даригу 20 марта 2019 года.