Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера сената республики Дариги Назарбаевой.
Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой
  • РИА Новости
  • © Владислав Воднев

Об этом свидетельствует указ главы государства.

Депутаты верхней палаты парламента Казахстана избрали спикером старшую дочь первого президента страны Даригу Назарбаеву 20 марта 2019 года.

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