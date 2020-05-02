Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера сената республики Дариги Назарбаевой.
- РИА Новости
- © Владислав Воднев
Об этом свидетельствует указ главы государства.
Депутаты верхней палаты парламента Казахстана избрали спикером старшую дочь первого президента страны Даригу Назарбаеву 20 марта 2019 года.
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