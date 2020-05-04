В Латвии идёт расследование из-за потерявшего управление беспилотника

Агентство гражданской авиации Латвии начало расследование в связи с потерей беспилотным летательным аппаратом управления в воздушном пространстве страны, сообщает ТАСС со ссылкой на его представителя Айвиса Винцева.

Выяснилось, что беспилотник принадлежит компании по производству дронов UAV Factory, и контроль над БПЛА был утрачен во время испытательного полёта.

«Работающие на предприятии пилоты удалённого управления сдавали соответствующие экзамены», — сообщил представитель Агентства гражданской авиации Латвии.

В настоящее время лицензия компании на полёты повышенного риска приостановлена, идёт расследование.

Ранее в Латвии ограничили использование воздушного пространства из-за беспилотника, который потерял управление и пропал 2 мая.

Ему хватит топлива примерно на 90 часов.