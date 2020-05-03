Посольство России прокомментировало заявление Киева по Одессе

Вместо того чтобы пытаться исправить ситуацию и добиться прогресса в привлечении к ответственности виновных в трагедии в Одессе в 2014 году, в Киеве предпочитают «искать её причины в пресловутых кознях Москвы», заявили в российском посольстве на Украине.

«Разумеется, делается это голословно и на основе не имеющих ничего общего с реальностью предположений», — рассказали в ведомстве ТАСС, комментируя заявление МИД Украины о ситуации с расследованием гибели 48 человек в Одессе.

Там отметили, что хотя бы на основе видеоматериалов и свидетельских показаний очевидцев «можно без особого труда установить имена тех, кто спланировал и устроил этот погром, и наказать его организаторов и исполнителей».

Ранее в МИД России призвали международное сообщество добиваться от Украины расследования трагедии в Одессе.

Там отметили, что виновные в массовой гибели людей во время погрома радикальных националистов в Одессе до сих пор не понесли заслуженного наказания, при этом обстоятельства преступления установлены, а множество видеозаписей с мест событий сохранилось.

После этого в Киеве заявили, что украинские правоохранительные органы «делают всё возможное для поиска и привлечения к ответственности виновных», а Россия является «единственной стороной, которая явно не заинтересована в установлении объективной картины трагических событий».

В Одессе 2 мая 2014 года украинские радикалы и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором оказались заблокированы активисты «антимайдана».

По людям, пытавшимся выбраться из горящего здания, вели стрельбу, также к ним не подпускали медиков. В результате погибли 48 человек и более 200 пострадали.