За сутки в Молдавии выявили почти 70 новых случаев коронавируса

За сутки в Молдавии выявили 69 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения республики.

«Сегодня, 3 мая, было зарегистрировано 69 новых случаев коронавируса, общее число заражённых коронавирусом в Молдавии достигло 4121», — указали в ведомстве.

Также министерство указало, что за сутки от коронавируса умер один человек.

Ранее стало известно, что глава МВД Молдавии Павел Войку сообщил, что болен коронавирусом в лёгкой форме.