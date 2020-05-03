За сутки в Молдавии выявили почти 70 новых случаев коронавируса
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения республики.
«Сегодня, 3 мая, было зарегистрировано 69 новых случаев коронавируса, общее число заражённых коронавирусом в Молдавии достигло 4121», — указали в ведомстве.
Также министерство указало, что за сутки от коронавируса умер один человек.
Ранее стало известно, что глава МВД Молдавии Павел Войку сообщил, что болен коронавирусом в лёгкой форме.